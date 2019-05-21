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Работа ВККСУ заблокирована вторые сутки. Фото: voi.com.ua

Блокирование здания ВККСУ: неизвестные вторые сутки препятствуют работе квалификационной комиссии судей

21 мая 2019, 11:04
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В Киеве второй день подряд неизвестные лица в спортивной одежде блокируют здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Во вторник, 21 мая, помещение ВККСУ снова заблокировано. Один из неизвестных заявил, что они представляют общественную организацию «Честная страна». Митингующие требуют отставки председателя комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки. Об этом сообщает УНИАН.

Неподалеку общественный порядок охраняют несколько десятков сотрудников полиции. Правоохранители не вмешиваются в происходящее, а активисты выборочно не пропускают в здание членов комиссии и судей, которые пришли на квалификационное оценивание.

По информации издания, сегодня опять не явились на тестирование почти все судьи Окружного административного суда Киева. К сдаче тестов приступили только Любовь Марулина, Марина Бояринцева и Татьяна Шейко.

Напомним, 20 мая неизвестные активисты блокировали работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В ВККСУ вчера заявили, что неизвестные заблокировали работу комиссии в пленарном составе и сорвали проведение квалификационного оценивания. Об инциденте проинформировали Национальную полицию.


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