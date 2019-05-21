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Ракурс
Олег Ляшко, фото: «Википедия»

Роспуск парламента: Ляшко с телефоном не пропустили на консультацию лидеров фракций (ВИДЕО)

21 мая 2019, 10:50
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко долгое время не мог попасть в зал, где проходят консультации нового президента Украины Владимира Зеленского с руководителями депутатских фракций по поводу роспуска Верховной Рады нынешнего созыва.

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Ляшко планировал вести трансляцию из своего смартфона, однако охрана Администрации президента отказывалась пропускать его в помещение, где уже происходили консультации с лидерами политсил.

Попытка Ляшко попасть в это помещение через еще одну дверь, у которой не было охраны, не удалась — она оказалась закрытой.

В конце концов охрана пропустила народного избранника в помещение, однако ему пришлось оставить свой телефон.

Делайте украинцы вывод, какая открытая власть, — заявил Ляшко, добавив, что после завершения консультаций прокомментирует эту ситуацию.

Напомним, Ляшко сегодня к Администрации президента прибыл на велосипеде. Он считает решение о роспуске парламента антиконституционным, однако его политсила готова участвовать в перевыборах учитывая запрос общества. С собой он прихватил экземпляр Конституции Украины. Также Конституцию в Администрацию президента принес лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Напомним, пресс-служба Администрации президента ранее сообщала, что после завершения встречи состоится брифинг для представителей СМИ.

Источник: Ракурс


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