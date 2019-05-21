Олег Ляшко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122169-rozpusk-parlamentu-lyashka-z-telefonom-ne-propustyly-na-konsultaciu-lideriv-frakciy-video.html

Ракурс

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко тривалий час не міг потрапити до зали, де відбуваються консультації нового президента України Володимира Зеленського з очільниками депутатських фракцій з приводу розпуску Верховної Ради чинного скликання.

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Ляшко планував вести трансляцію зі свого смартфона, однак охорона Адміністрації президента відмовлялася пропускати його до приміщення, де вже відбувалися консультації з лідерами політсил.

Спроба Ляшка потрапити до цього приміщення через інші двері, біля котрих не було охорони, не вдалася — вони виявилися зачиненими.

Зрештою охорона пропустила народного обранця до приміщення, однак йому довелося залишити свій телефон.

Робіть українці висновок, яка відкрита влада, — заявив Ляшко, додавши, що після завершення консультацій прокоментує цю ситуацію.

Ляшко сьогодні до Адміністрації президента прибув на велосипеді. Він вважає рішення про розпуск парламенту антиконституційним, проте його політсила готова брати участь у перевиборах з огляду на запит суспільства. З собою він прихопив екземпляр Конституції України. Також Конституцію до Адміністрації президента приніс лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

Нагадаємо, прес-служба Адміністрації президента раніше повідомляла, що після завершення зустрічі відбудеться брифінг для представників ЗМІ.