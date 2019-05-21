Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Робота ВККСУ заблокована другу добу. Фото: voi.com.ua

Блокування будівлі ВККСУ: невідомі другу добу перешкоджають роботі кваліфікаційної комісії суддів

21 тра 2019, 11:04
999

У Києві другий день поспіль невідомі особи у спортивному одязі блокують будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Loading...

У вівторок, 21 травня, приміщення ВККСУ знову заблоковане. Один із невідомих заявив, що вони представляють громадську організацію «Чесна країна». Мітингувальники вимагають відставки голови комісії Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки. Про це повідомляє УНІАН.

Неподалік громадський порядок охороняють кілька десятків співробітників поліції. Правоохоронці не втручаються в події, а активісти вибірково не пропускають у будівлю членів комісії та суддів, які прийшли на кваліфікаційне оцінювання.

За інформацією видання, сьогодні знову не з’явилися на тестування майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва. До складання тестів приступили лише Любов Маруліна, Марина Бояринцева та Тетяна Шейко.

Нагадаємо, 20 травня невідомі активісти блокували роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У ВККСУ вчора заявили, що невідомі заблокували роботу комісії у пленарному складі й зірвали проведення кваліфікаційного оцінювання. Про інцидент поінформували Національну поліцію.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Блокування будівлі ВККСУ: невідомі другу добу перешкоджають роботі кваліфікаційної комісії суддів

Другу добу група невідомих активістів блокують будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Києві. Сьогодні на тестування до ВККСУ прийшли лише троє суддів

Новини України
11:04

Розпуск парламенту: Ляшка з телефоном не пропустили на консультацію лідерів фракцій (ВІДЕО)

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко тривалий час не міг потрапити до зали, де відбуваються консультації нового президента України Володимира Зеленського з очільниками депутатських фракцій. Охорона вимагала від народного обранця залишити смартфон

Новини України
10:50

На Прикарпатті через масштабну повінь почали евакуацію людей (ФОТО, ВІДЕО)

Негода в Івано-Франківській області наробила лиха в низці районів. Через потужну зливу та масштабну повінь затопило села та розмило дороги. Влада евакуйовує людей із підтоплених ділянок

Новини України
22:57   20 тра
Новини партнерів
Загрузка...