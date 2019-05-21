Робота ВККСУ заблокована другу добу. Фото: voi.com.ua

https://racurs.ua/ua/n122170-blokuvannya-budivli-vkksu-nevidomi-drugu-dobu-pereshkodjaut-roboti-kvalifikaciynoyi-komisiyi-suddiv.html

Ракурс

У Києві другий день поспіль невідомі особи у спортивному одязі блокують будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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У вівторок, 21 травня, приміщення ВККСУ знову заблоковане. Один із невідомих заявив, що вони представляють громадську організацію «Чесна країна». Мітингувальники вимагають відставки голови комісії Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки. Про це повідомляє УНІАН.

Неподалік громадський порядок охороняють кілька десятків співробітників поліції. Правоохоронці не втручаються в події, а активісти вибірково не пропускають у будівлю членів комісії та суддів, які прийшли на кваліфікаційне оцінювання.

За інформацією видання, сьогодні знову не з’явилися на тестування майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва. До складання тестів приступили лише Любов Маруліна, Марина Бояринцева та Тетяна Шейко.

Нагадаємо, 20 травня невідомі активісти блокували роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У ВККСУ вчора заявили, що невідомі заблокували роботу комісії у пленарному складі й зірвали проведення кваліфікаційного оцінювання. Про інцидент поінформували Національну поліцію.