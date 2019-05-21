Венесуела повністю припиняє операції з Visa, Mastercard та Maestrohttps://racurs.ua/ua/n122172-venesuela-povnistu-pryzupynyaie-operaciyi-z-visa-mastercard-ta-maestro.htmlРакурс
Центральний банк Венесуели спільно з місцевим Управлінням банківського нагляду вирішили запустити власну платіжну систему.
У Каракасі вирішили повністю відмовитися від платіжних систем Visa, Mastercard та Maestro. Очікується, що до 30 листопада 2019 року будуть припинені операції за дебетовими картками зазначених платіжних систем, а за кредитними картками — з 30 січня 2020 року. Про це повідомляє Banca y Negocios.
Зазначається, що банки Венесуели повинні створити в країні власну платіжну систему. Для цього фінансові установи повинні розширити використання біометричної ідентифікації. Центробанк Венесуели дав кожному з банків на вирішення цих питань два місяці.
Раніше повідомлялося, що Бразилія припинила друк венесуельської валюти. Бразильський монетний двір друкував болівари за угодою, яка закінчилася в березні 2019 року.