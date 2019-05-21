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Венесуела відмовляється від Visa, Mastercard та Maestro. Фото: psm7.com

Венесуела повністю припиняє операції з Visa, Mastercard та Maestro

21 тра 2019, 11:33
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Центральний банк Венесуели спільно з місцевим Управлінням банківського нагляду вирішили запустити власну платіжну систему.

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У Каракасі вирішили повністю відмовитися від платіжних систем Visa, Mastercard та Maestro. Очікується, що до 30 листопада 2019 року будуть припинені операції за дебетовими картками зазначених платіжних систем, а за кредитними картками — з 30 січня 2020 року. Про це повідомляє Banca y Negocios.

Зазначається, що банки Венесуели повинні створити в країні власну платіжну систему. Для цього фінансові установи повинні розширити використання біометричної ідентифікації. Центробанк Венесуели дав кожному з банків на вирішення цих питань два місяці.

Раніше повідомлялося, що Бразилія припинила друк венесуельської валюти. Бразильський монетний двір друкував болівари за угодою, яка закінчилася в березні 2019 року.


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