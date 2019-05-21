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У Києві відкрили для проходу громадян ворота Адміністрації президента. ФОТО: Фокус.ua

У Києві відкрили для проходу громадян ворота Адміністрації президента (ФОТО)

21 тра 2019, 11:40
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У Києві вулицю Банкову відкрита для проходу громадян. Там розташована Адміністрація президента України. За словами охоронців, ворота АП відкрили вчора, 20 травня, після інавгурації Володимира Зеленського.

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На Банковій залишилися контрольні пости, але ніхто не перевіряє посвідчення особи, прохід через АП вільний. Про це повідомив користувач Facebook Василь Апасов.

За його словами, під АП прибрали охорону. А прохідну, де раніше був пропускний режим, закрито.

У Києві відкрили ворота Адміністрації президента. Фото: Vasiliy Apasov

У Києві відкрили ворота Адміністрації президента. Фото: УП

В Киеве открыли ворота Администрации президента. Фото: УП

Тепер пішоходи можуть пройти до Адміністрації президента з боку вулиць Лютеранської та Інститутської. Також завдяки тому, що відкрито ворота, можна пройти до Будинку з химерами.

Як відомо, ще з часів президентства Віктора Януковича рух вулицею Банковою було обмежено. 20 травня шостий президент України Володимир Зеленський доручив охороні пропускати на територію Адміністрації президента всіх охочих.

Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація Зеленського. Тепер він є президентом України.

Джерело: Ракурс


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