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Напади на мечеті в Новій Зеландії були здійснені 15 березня, фото: News247

Теракти в Новій Зеландії: поліція висунула нападникові обвинувачення в тероризмі

21 тра 2019, 11:55
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Поліція Нової Зеландії висунула обвинувачення в тероризмі Брентону Тарранту.

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Його підозрюють у здійсненні збройних нападів на дві мечеті в місті Крайстчерчі 15 березня цього року, повідомляє агентство Associated Press.

Новозеландське законодавство передбачає за тероризм максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі. Зазначається, що відповідний закон у Новій Зеландії з’явився у 2002 році як відповідь на терористичні атаки в США, здійснені 11 вересня 2001 року.

Також 28-річному Тарранту висунули додаткові звинувачення у вбивстві та замахові на вбивство. Тепер його звинувачують у загалом 51-у вбивстві та спробі вбити ще 40 людей. Це сталося після того, як цього місяця в лікарні помер ще один поранений.

Під час здійснення теракту 42 людини загинули в мечеті Аль-Нур, семеро — в мечеті Лінвуд, ще двоє - померли згодом у лікарнях.

Нагадаємо, перед здійсненням терактів Таррант поширив у соцмережах 73-сторінковий маніфест, у котрому пояснив мотиви своїх дій. З маніфесту відомо, що на його погляди значно вплинув здійснений у 2017 році теракт у Швеції, коли внаслідок наїзду вантажівки на натовп у Стокгольмі загинули п’ятеро людей.


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