Главные новости 21 мая: консультации у Зеленского, экс-начальник Нацгвардии вышел из СИЗО, а экс-глава КСУ обжалывает увольнение

Главные новости за 21 мая, фото — Администрация президента

https://racurs.ua/n122191-glavnye-novosti-21-maya-konsultacii-u-zelenskogo-eks-nachalnik-nacgvardii-vyshel-iz-sizo.html

Ракурс

Главные события вторника, 21 мая, происходили вокруг консультаций, которые президент Владимир Зеленский провел в Раде относительно роспуска парламента и изменений в избирательном законодательстве.

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Комментарии участников встречи на Банковой показали, что досрочные выборы команда Зеленского планирует провести 21 июля, в ближайшее время президент обнародует соответствующий указ.

Кроме того, Рада может провести внеочередное пленарное заседание по требованию президента, на котором может принять изменения в избирательное законодательство, а именно — ликвидировать мажоритарную систему голосования.

Участники консультаций по разному комментировали эти действия президента. Зеленского поддержала Юлия Тимошенко, которая заявила, что нового премьер-министра должен утверждать уже новый состав Рады.

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