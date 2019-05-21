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Главные новости за 21 мая, фото — Администрация президента

Главные новости 21 мая: консультации у Зеленского, экс-начальник Нацгвардии вышел из СИЗО, а экс-глава КСУ обжалывает увольнение

21 мая 2019, 16:08
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Главные события вторника, 21 мая, происходили вокруг консультаций, которые президент Владимир Зеленский провел в Раде относительно роспуска парламента и изменений в избирательном законодательстве.

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Комментарии участников встречи на Банковой показали, что досрочные выборы команда Зеленского планирует провести 21 июля, в ближайшее время президент обнародует соответствующий указ.

Кроме того, Рада может провести внеочередное пленарное заседание по требованию президента, на котором может принять изменения в избирательное законодательство, а именно — ликвидировать мажоритарную систему голосования.

Участники консультаций по разному комментировали эти действия президента. Зеленского поддержала Юлия Тимошенко, которая заявила, что нового премьер-министра должен утверждать уже новый состав Рады.

Сегодня бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском относительно своего увольнения. Напомним, что его со скандалом отстранили от должности его коллеги из КСУ.

Зато бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в аферах со строительством жилья для военных, вышел из-под стражи после внесения за него залога в 4,8 млн грн.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости 21 мая: консультации у Зеленского, экс-начальник Нацгвардии вышел из СИЗО, а экс-глава КСУ обжалывает увольнение

Главными событиями вторника, 21 мая, стали консультации, которые президент Владимир Зеленский провел в Раде относительно роспуска парламента и изменений в избирательном законодательстве

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