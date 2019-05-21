Макрон назвал главных врагов Европы

Эммануэль Макрон, фото: RFI

https://racurs.ua/n122192-makron-nazval-glavnyh-vragov-evropy.html

Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрона назвал главных врагов Европы.

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По его мнению, ими являются националисты, которые стремятся разделить Европу и получают зарубежное финансирование, в том числе и от России. Об этом Макрон заявил во время интервью региональным французским СМИ, сообщает «Укринформ».

По его словам, россияне являются теперь особенно активными в финансировании и поддержке экстремистских партий в Европе.

Я впервые вижу связь между националистами и зарубежными интересами, целью которой является уничтожение Европы, — подчеркивает президент Франции.

Макрон отмечает, что националисты ослабляют Францию и выступают против всего, что в интересах возглавляемой им страны.

Также опасность для Европы президент Франции видит со стороны Китая и США.

Напомним, в январе личная почта Макрона на сервисе Gmail оказалась среди 773 млн других почтовых адресов, опубликованных хакерами. Однако тогда в Елисейском дворце заверили, что информационной безопасности президента Франции ничего не угрожает, поскольку пароль его почты периодически меняется, а сам Макрон использует двухэтапную аутентификацию при заходе в почтовый ящик.