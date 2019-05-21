День Киева: 25-26 мая будет ограничено движение. ФОТО: rama.com.ua

https://racurs.ua/n122187-den-kieva-25-26-maya-budet-ogranicheno-dvijenie-spisok.html

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В День Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, будет ограничено движение по центральным улицам города. Перекрывать дороги будут 25−26 мая в связи с праздничной программой, в которую входят более 20 мероприятий различной тематики.

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Маршруты, на которым будет ограничено движение транспорта, обнародовала сегодня пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

25−26 мая будет ограничено движение на площади им. Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и ул. Станиславского.

25 мая с 5.30 до 17.30 будет перекрыт маршрут: площадь Победы — ул. Победы — разворот возле станции метро «Шулявская».

25 мая с 5.30 до 17.30 движение перекроют от ул. Крещатик до бульвара Тараса Шевченко.

26 мая с 09.30 до 16.00 будет закрыто направление: ул. Николая Гринченко — ул. Кировоградская — просп. Валерия Лобановского — ул. Андрея Головко — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр — ул. Николая Гринченко.

26 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыт маршрут: Майдан Независимости — ул. Крещатик — ул. Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — ул. Физкультуры — НСК «Олимпийский» — ул. Эспланадная — ул. Бассейная — ул. Крещатик — Майдан Независимости.

Известно, что в День Киева на центральных улицах состоится благотворительный «Забег под каштанами».