Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День Киева: 25-26 мая будет ограничено движение. ФОТО: rama.com.ua

День Киева: где перекроют дороги (СПИСОК УЛИЦ)

21 мая 2019, 16:14
999

В День Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая, будет ограничено движение по центральным улицам города. Перекрывать дороги будут 25−26 мая в связи с праздничной программой, в которую входят более 20 мероприятий различной тематики.

Loading...

Маршруты, на которым будет ограничено движение транспорта, обнародовала сегодня пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

  • 25−26 мая будет ограничено движение на площади им. Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и ул. Станиславского.
  • 25 мая с 5.30 до 17.30 будет перекрыт маршрут: площадь Победы — ул. Победы — разворот возле станции метро «Шулявская».
  • 25 мая с 5.30 до 17.30 движение перекроют от ул. Крещатик до бульвара Тараса Шевченко.
  • 26 мая с 09.30 до 16.00 будет закрыто направление: ул. Николая Гринченко — ул. Кировоградская — просп. Валерия Лобановского — ул. Андрея Головко — ул. Соломенская — ул. Протасов Яр — ул. Николая Гринченко.
  • 26 мая с 08.00 до 15.00 будет перекрыт маршрут: Майдан Независимости — ул. Крещатик — ул. Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — ул. Физкультуры — НСК «Олимпийский» — ул. Эспланадная — ул. Бассейная — ул. Крещатик — Майдан Независимости.

Известно, что в День Киева на центральных улицах состоится благотворительный «Забег под каштанами».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 21 мая: консультации у Зеленского, экс-начальник Нацгвардии вышел из СИЗО, а экс-глава КСУ обжалывает увольнение

Главными событиями вторника, 21 мая, стали консультации, которые президент Владимир Зеленский провел в Раде относительно роспуска парламента и изменений в избирательном законодательстве

Новости Украины
16:08

Гройсман может быть уволен с должности только Верховной Радой, у президента таких полномочий нет — Тимошенко

Только Верховная Рада может уволить с должности действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. У президента Украины нет таких полномочий

Новости Украины
13:52
Новости партнеров
Загрузка...