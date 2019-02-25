Герб Киева

https://racurs.ua/2271-zachem-kievu-novyy-gerb-opros-deputatov-kievsoveta.html

Racurs.ua

18 апреля 1995 года Киевский городской совет принял решение «О гербе города Киева», которым был учрежден новый графический символ столицы Украины. Вместо цветущего каштана, символизирующего город в советские времена, на нем изобразили Архангела Михаила, который являлся символом со времен правления Владимира Мономаха.

Однако депутаты нынешнего Киевсовета обнаружили, что в том решении более чем 20-летней давности имеются недоработки, и сейчас столица Украины живет, по сути, без одного из главных символов. Они решили это исправить и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций Киевсовета, а также Украинского геральдического общества, и утвердили техническое задание.

Как так вышло, что Киев до сих пор лишен одного из основных символов? Насколько животрепещущая это проблема для киевлян? И во сколько обойдется данная благородная затея городской казне? Об этом «Ракурс» расспросил депутатов Киевсовета.

Тарас Криворучко («Солидарность»): Нет утвержденного изображения графического символа Киева

— Почему возникла эта проблема? В прошлом году Национальный банк Украины обратился к киевским властям с просьбой предоставить изображение герба столицы с целью выпуска памятной юбилейной монеты в честь города Киева. Мы подняли всю документацию и выяснили, что есть утвержденное описание герба, сделанное во времена Леонида Косаковского. Но, как сказали впоследствии геральдисты, он требует более детального описания. Потому что там есть определения, которые надо визуализировать.

В настоящее время нет утвержденного изображения графического символа Киева. Описание есть, причем не соответствующее геральдической науке и традициям, а изображения нет. Сейчас используется два герба Киева, на которых Архангел Михаил изображен по-разному: либо в римских боевых доспехах, либо в серебристой или белоснежной тоге. Утверждение нового герба столицы не потребует каких-то значительных средств. Замена документации, карт и прочих носителей с изображением герба произойдет постепенно.

Юрий Сиротюк (ВО «Свобода»): На фоне тех миллиардов, которые бездарно тратятся, новый герб мы потянем

— Начиная с 8 декабря 1240 года, после уничтожения монголо-татарами, Киев столетиями пребывал под иноземной оккупацией. И все иноземные оккупанты устанавливали свои символы города. Поэтому я как представитель партии «Свобода» настаивал на том, что символом Киева может быть только один из тех, которые использовались, когда он был столицей украинского независимого государства. А именно, речь идет о древнерусских временах, когда Киев был столицей Руси, казацких временах и освободительном движении до начала 30-х годов прошлого века.

Мне неприятно было бы видеть в гербе Киева оккупационные символы России или Польши. Что касается финансирования данного проекта, то бюджет Киева — 55 млрд грн. В прошлом году столичная власть потратила на ремонт дорог более 2 млрд грн — бюджет среднего областного центра в Украине. И мы видим, каков результат этих расходов. В этой связи хочу сказать, что на фоне тех миллиардов, которые бездарно тратятся, смету на новый герб мы потянем. Я ее не видел. Но думаю, там сотни тысяч гривен...

Константин Яловой («Единство»): Я категорически против выделения необдуманных бюджетов

— На сегодняшний день в Киеве используется сразу два типа герба, и каждый не соответствует нормам. Работа над гербом с изображением Архангела Михаила может стать интересным событием, иметь историческое для города значение. Я думаю, что к этому проекту с удовольствием присоединятся лучшие дизайнеры, художники, возможно, архитекторы, обязательно активисты — киевляне. Уверен, что инициативу поддержат и меценаты.

Хочу подчеркнуть: я категорически против выделения необдуманных бюджетов из городской казны, как это было в случае с проектом установки 75-метрового флагштока, на который планировали потратить 50 млн грн. Пока есть много других нерешенных вопросов, проблем, требующих первоочередного финансирования. Необходим баланс, подтвержденный здравым смыслом. Наша задача — привлечь к этому процессу спонсоров, меценатов, как это делают в развитых странах. Главное — не превратить хорошее дело в цирковое представление, которое вызовет негодование и протест киевлян.

Алексей Новиков («Единство»): Надо все обсуждать с людьми

— Основное, что сейчас волнует людей, — это жилищно-коммунальное хозяйство, которое разваливается, при этом все очень дорого. Можно, конечно, сказать, зачем нам новый герб, когда платежки такие, когда холодно в помещениях… Но это будет не очень правильный посыл.

Есть важные вещи и понятия, которые касаются общности людей, их самоидентификации, самоуважения. Но, как и в случае с переименованием улиц, нельзя наломать дров! К сожалению, многие, кто управляет нашим городом, не киевляне. Они приехали сюда и зарабатывают. А есть люди коренные, несколько поколений предков которых жили здесь. Разрабатывая новые символы, надо все проговаривать с людьми.

Андрей Осадчук («Киевская команда»): Мы хотели бы до конца этого года утвердить окончательный дизайн герба

— Официальная символика государств и городов во все времена была вопросом политическим и идеологическим. Именно так его надо рассматривать и сейчас, если мы ответственно относимся к своему государству и его столице.

Так случилось, что на сегодняшний день у нас просто нет единого официально утвержденного дизайна герба столицы, и это необходимо исправить. Каким образом будет видоизменен герб, в настоящее время никто сказать не может. Киевсовет совместно с КГГА запускает публичный официальный процесс, к которому могут присоединиться все желающие. Все детали этого процесса будут обнародованы в ближайшее время. Мы хотели бы до конца этого года утвердить окончательный дизайн герба Киева решением Киевсовета в 2019-м.

Валерий Гуманенко (ВО «Батькивщина»): Первостепенное значение имеют не картинки

— Герб Киева отображает киевскую сущность. В имеющемся гербе нет никаких признаков последствий коммунизма. Не вижу какой-то необходимости осовременивать его.

Я считаю более своевременным принятие нового Устава Киева, который отражал бы структуру города, сформировавшуюся в настоящее время, внедрял бы прямые механизмы народной демократии, отвечал бы новым вызовам. Первостепенное значение имеют не картинки, а основные документы, которые прописывают механизмы жизни в столице.

Леонид Косаковский: Если не знаешь, как поступить, — поступай по закону

Киевский городской голова, председатель Киевсовета и КГГА в 1994‒1998годах, при котором состоялась замена советского герба на новый, с Архангелом Михаилом, ранее уже выразил свою позицию относительно затеи нынешних депутатов. Он считает, что в решении №57 от 18 апреля 1995 года дано четкое описание герба. Утвержденный тогда Киевсоветом герб в настоящее время используется официальными инстанциями — прокуратурой, патрульной полицией, райгосадминистрациями… Другие изображения — это самодеятельность. И не надо изобретать велосипед, ломать копья, а просто использовать тот герб, который был утвержден изначально.

«Создается впечатление, что городской власти нечем заниматься. Построили бы хотя бы одну новую станцию метро. Но нет. Выдумывают несуществующие проблемы, которые сами и создают, и развивают невиданные активность и упорство якобы для их решения, достойные применения в более полезных для киевлян делах», — заявил экс-глава Киева в интервью СМИ.

Виолетта ГРОМОВА