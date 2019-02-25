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Ракурс
Герб Киева

Зачем Киеву новый герб

25 фев 2019, 19:07
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18 апреля 1995 года Киевский городской совет принял решение «О гербе города Киева», которым был учрежден новый графический символ столицы Украины. Вместо цветущего каштана, символизирующего город в советские времена, на нем изобразили Архангела Михаила, который являлся символом со времен правления Владимира Мономаха.

Однако депутаты нынешнего Киевсовета обнаружили, что в том решении более чем 20-летней давности имеются недоработки, и сейчас столица Украины живет, по сути, без одного из главных символов. Они решили это исправить и создали рабочую группу, куда вошли представители всех фракций Киевсовета, а также Украинского геральдического общества, и утвердили техническое задание.

Как так вышло, что Киев до сих пор лишен одного из основных символов? Насколько животрепещущая это проблема для киевлян? И во сколько обойдется данная благородная затея городской казне? Об этом «Ракурс» расспросил депутатов Киевсовета.

Тарас Криворучко («Солидарность»): Нет утвержденного изображения графического символа Киева

— Почему возникла эта проблема? В прошлом году Национальный банк Украины обратился к киевским властям с просьбой предоставить изображение герба столицы с целью выпуска памятной юбилейной монеты в честь города Киева. Мы подняли всю документацию и выяснили, что есть утвержденное описание герба, сделанное во времена Леонида Косаковского. Но, как сказали впоследствии геральдисты, он требует более детального описания. Потому что там есть определения, которые надо визуализировать.

Тарас Криворучко. Фото: Facebook

В настоящее время нет утвержденного изображения графического символа Киева. Описание есть, причем не соответствующее геральдической науке и традициям, а изображения нет. Сейчас используется два герба Киева, на которых Архангел Михаил изображен по-разному: либо в римских боевых доспехах, либо в серебристой или белоснежной тоге. Утверждение нового герба столицы не потребует каких-то значительных средств. Замена документации, карт и прочих носителей с изображением герба произойдет постепенно.

Юрий Сиротюк (ВО «Свобода»): На фоне тех миллиардов, которые бездарно тратятся, новый герб мы потянем

— Начиная с 8 декабря 1240 года, после уничтожения монголо-татарами, Киев столетиями пребывал под иноземной оккупацией. И все иноземные оккупанты устанавливали свои символы города. Поэтому я как представитель партии «Свобода» настаивал на том, что символом Киева может быть только один из тех, которые использовались, когда он был столицей украинского независимого государства. А именно, речь идет о древнерусских временах, когда Киев был столицей Руси, казацких временах и освободительном движении до начала 30-х годов прошлого века.

Юрий Сиротюк. Фото: Facebook

Мне неприятно было бы видеть в гербе Киева оккупационные символы России или Польши. Что касается финансирования данного проекта, то бюджет Киева — 55 млрд грн. В прошлом году столичная власть потратила на ремонт дорог более 2 млрд грн — бюджет среднего областного центра в Украине. И мы видим, каков результат этих расходов. В этой связи хочу сказать, что на фоне тех миллиардов, которые бездарно тратятся, смету на новый герб мы потянем. Я ее не видел. Но думаю, там сотни тысяч гривен...

Константин Яловой («Единство»): Я категорически против выделения необдуманных бюджетов

— На сегодняшний день в Киеве используется сразу два типа герба, и каждый не соответствует нормам. Работа над гербом с изображением Архангела Михаила может стать интересным событием, иметь историческое для города значение. Я думаю, что к этому проекту с удовольствием присоединятся лучшие дизайнеры, художники, возможно, архитекторы, обязательно активисты — киевляне. Уверен, что инициативу поддержат и меценаты.

Константин Яловой (справа). Фото: Facebook

Хочу подчеркнуть: я категорически против выделения необдуманных бюджетов из городской казны, как это было в случае с проектом установки 75-метрового флагштока, на который планировали потратить 50 млн грн. Пока есть много других нерешенных вопросов, проблем, требующих первоочередного финансирования. Необходим баланс, подтвержденный здравым смыслом. Наша задача — привлечь к этому процессу спонсоров, меценатов, как это делают в развитых странах. Главное — не превратить хорошее дело в цирковое представление, которое вызовет негодование и протест киевлян.

Алексей Новиков («Единство»): Надо все обсуждать с людьми

— Основное, что сейчас волнует людей, — это жилищно-коммунальное хозяйство, которое разваливается, при этом все очень дорого. Можно, конечно, сказать, зачем нам новый герб, когда платежки такие, когда холодно в помещениях… Но это будет не очень правильный посыл.

Алексей Новиков. Фото: Facebook

Есть важные вещи и понятия, которые касаются общности людей, их самоидентификации, самоуважения. Но, как и в случае с переименованием улиц, нельзя наломать дров! К сожалению, многие, кто управляет нашим городом, не киевляне. Они приехали сюда и зарабатывают. А есть люди коренные, несколько поколений предков которых жили здесь. Разрабатывая новые символы, надо все проговаривать с людьми.

Андрей Осадчук («Киевская команда»): Мы хотели бы до конца этого года утвердить окончательный дизайн герба

— Официальная символика государств и городов во все времена была вопросом политическим и идеологическим. Именно так его надо рассматривать и сейчас, если мы ответственно относимся к своему государству и его столице.

Андрей Осадчук. Фото: Facebook

Так случилось, что на сегодняшний день у нас просто нет единого официально утвержденного дизайна герба столицы, и это необходимо исправить. Каким образом будет видоизменен герб, в настоящее время никто сказать не может. Киевсовет совместно с КГГА запускает публичный официальный процесс, к которому могут присоединиться все желающие. Все детали этого процесса будут обнародованы в ближайшее время. Мы хотели бы до конца этого года утвердить окончательный дизайн герба Киева решением Киевсовета в 2019-м.

Валерий Гуманенко (ВО «Батькивщина»): Первостепенное значение имеют не картинки

— Герб Киева отображает киевскую сущность. В имеющемся гербе нет никаких признаков последствий коммунизма. Не вижу какой-то необходимости осовременивать его.

Валерий Гуманенко. Фото: Facebook

Я считаю более своевременным принятие нового Устава Киева, который отражал бы структуру города, сформировавшуюся в настоящее время, внедрял бы прямые механизмы народной демократии, отвечал бы новым вызовам. Первостепенное значение имеют не картинки, а основные документы, которые прописывают механизмы жизни в столице.

Леонид Косаковский: Если не знаешь, как поступить, — поступай по закону

Киевский городской голова, председатель Киевсовета и КГГА в 1994‒1998годах, при котором состоялась замена советского герба на новый, с Архангелом Михаилом, ранее уже выразил свою позицию относительно затеи нынешних депутатов. Он считает, что в решении №57 от 18 апреля 1995 года дано четкое описание герба. Утвержденный тогда Киевсоветом герб в настоящее время используется официальными инстанциями — прокуратурой, патрульной полицией, райгосадминистрациями… Другие изображения — это самодеятельность. И не надо изобретать велосипед, ломать копья, а просто использовать тот герб, который был утвержден изначально.

Леонид Косаковский. Фото: Facebook

«Создается впечатление, что городской власти нечем заниматься. Построили бы хотя бы одну новую станцию метро. Но нет. Выдумывают несуществующие проблемы, которые сами и создают, и развивают невиданные активность и упорство якобы для их решения, достойные применения в более полезных для киевлян делах», — заявил экс-глава Киева в интервью СМИ.

Виолетта ГРОМОВА


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