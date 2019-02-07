Ни пяди коммунальной земли агрессору! Что скрывается за громким проектом решения Киевсовета

Киевсовет запретит передачу коммунального имущества и земли юрлицам с российским капиталом. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2252-ni-pyadi-kommunalnoy-zemli-agressoru-chto-skryvaetsya-za-gromkim-proektom-resheniya-kievsoveta.html

Racurs.ua

Киев намерен запретить передачу коммунального имущества и земли юрлицам с уставным капиталом РФ — порадовали всех патриотично настроенных киевлян на официальном портале Киевсовета.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности депутаты поддержали соответствующий проект решения. Согласно документу, юридическим лицам, в уставных капиталах которых часть государства-агрессора составляет более 25% или же страна-агрессор является конечным бенефициаром, имущество и земля киевской общины выделяться не будут.

Автор проекта решения депутат Олег Петровец из промэрской фракции «Солидарность» так и сказал: «Мы хотим лишить агрессора возможности получать наше имущество и земельные участки. И как раз этот проект решения дает возможность упорядочить систему передачи имущества или земель юридическим лицам, имеющим долю Российской Федерации <...> Убежден, что документ в перспективе может стать подзаконным актом».

«Представители всех фракций и депутатских групп, представленных в Киевсовете, подписали соответствующий проект решения, став его соавторами», — подчеркивается в сообщении на сайте Киевсовета.

Получается, что пора радоваться: на четвертый год войны городские депутаты сподобились дать «наш ответ Чемберлену». Лучше поздно, чем никогда? Или пришла пора принимать такие решения, чтобы начинать нравиться электорату. Выборы-то не за горами. И хвастать особо нечем. В городе коммунальный коллапс, люди по полгода сидят без горячей воды в холодных квартирах. Подорожал проезд. Столица застряла в пробках... Осталось только потешить самолюбие горожан, что, мол, ни пяди коммунальной земли врагу… Гляди, и сойдет за достижение.

«Могут возникнуть вопросы, почему 25%, — пытается предупредить Петровец неудобные замечания критиков. — Здесь мы опирались на Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Там четко установлено, кто такой бенефициарный владелец, и фигурирует цифра 25% в уставном капитале».

Скорее популизм...

Юрий Сиротюк, председатель фракции ВО «Свобода» в Киевском городском совете, в числе других подписался под проектом решения. Поскольку оно «идеологически» совпадает с постулатами его политической силы. Однако честно признался, что предложенный провластной фракцией проект — скорее компромисс, чем принципиальный поступок:

«Уже два года в Киеве действует решение о субъектах бизнеса Российской Федерации, которое запрещает не только аренду. Рекомендует удержаться от всяких взаимоотношений с любой фирмой, юридическим или физическим лицом, в части бизнеса которых имеется российский капитал.

К сожалению, это решение является рекомендационным и не выполняется. Мы знаем, что предоставляются земельные участки под заправки, аффилированные с российским бизнесом, под российские банки. Поскольку решение, инициатором которого был я, не выполняется, появился этот проект.

Его проще выполнить по двум причинам. Во-первых, имущество коммунальной общины не пользуется сейчас таким уж большим спросом. Построены при участии тех же россиян или нашими бизнесменами огромные бизнес-центры, где достаточно площадей под аренду. Во-вторых, нельзя сказать, что российский бизнес так уж сильно претендует на наше коммунальное имущество. В основном оно уже все украдено и разбазарено. Поэтому проект о запрете передачи коммунального имущества и земли юрлицам с уставным капиталом РФ — скорее популистское решение».

...или бизнес-интересы?

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко считает, что этот громкий проект направлен на крайне узкий круг участников рынка, имеющих отношение к России:

«Российская Федерация выступает учредителем юридических лиц коммерческого права в исключительных случаях, предусмотренных ее законами. Как правило, это банки, «Газпром», атомные электростанции, естественные монополии и т. п. За границей имеют операции только банки и «Газпром». Мне неизвестно, владеет ли «Газпром» каким-нибудь имуществом в Киеве».

По его мнению, решение Киевсовета затронет только два украинских банка, которые опосредованно принадлежат РФ, — «Сбербанк» и «Проминвестбанк»:

«Эти банки не смогут переоформить на себя землю в результате обращения взыскания на заложенное имущество или, скажем, землю под принадлежащей им собственностью. Никакое коммунальное имущество эти банки, насколько мне известно, не арендуют. Затрудняюсь сказать, коснется ли это решение кого-то еще кроме этих двух банков и как эта мера скажется на их платежеспособности».

Однако, как отметил депутат, нельзя сбрасывать со счетов, что банкротство обоих банков ляжет бременем на государственный бюджет Украины, пострадают вкладчики, имеющие больше 200 тыс. грн сбережений.

«Возможно, авторы разделяют мнение, что два украинских банка, принадлежащих опосредованно РФ, должны покинуть рынок», — предположил председатель комиссии.

Виолетта ГРОМОВА