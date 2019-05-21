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Ракурс
Помста за морпіхів: на Донбасі знищили кадрового офіцера РФ

Помста за морпіхів: на Донбасі знищили кадрового офіцера РФ (ФОТО, ВІДЕО)

21 тра 2019, 16:40
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В зоні проведення операції Об'єднаних сил ліквідували кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади військ так званої ДНР Євгенія Шабанова.

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Шабанов мав позивний Лунь. Бойовика знищили рівно за тиждень після трагічної загибелі українських розвідників морської піхоти, повідомив 21 травня у Фейсбук автор відео Андрій Римарук із фонду «Повернись живим».

Це була спланована помста! Цілеспрямовано, витончено і філігранно, — написав Римарук.

Він відзначив, що українські спецпризначенці помстилися за загибель Дениса Козьми на псевдо Дєд та Івана Сакаля на псевдо Волоцюга.

На відео видно, що міна, яку випустили українські військові, розірвалася за кілька метрів від автомобіля, на якому прибув Шабанов. Наведення на ціль було здійснено за допомогою дрона.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) прокоментував відео і виклав фотографії убитого російського офіцера, який воював в Україні.

Помста за морпіхів: в ООС знищили кадрового офіцера РФ, фото — Фейсбук А.Штефан

«Ракурс» 8 травня повідомляв, що на Світлодарському напрямку у Донецькій області сили ООС знищили дві БМП бойовиків, а також трьох представників незаконних формувань.

Джерело: Ракурс


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999

Помста за морпіхів: на Донбасі знищили кадрового офіцера РФ (ФОТО, ВІДЕО)

В зоні проведення ООС ліквідували кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону військ так званої ДНР Євгенія Шабанова. Українські спецпризначенці помстилися за загибель двох морпіхів

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