Тимошенко хоче стати новим прем'єр-міністром України. ФОТО: Дніпро Час

https://racurs.ua/ua/n122190-tymoshenko-mityt-v-premier-ministry-zmi.html

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Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», під час сьогоднішніх консультацій лідерів парламентських фракцій із президентом України Володимиром Зеленським запропонувала йому не розпускати Верховну Раду.

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Тимошенко наполягала на тому, щоб вибори до парламенту пройшли наприкінці жовтня, як і планувалося раніше. Про це повідомляє «Інформатор» із посиланням на джерело, присутнє на зустрічі.

При цьому лідер «Батьківщини» запропонувала створити у Верховній Раді нову коаліцію, а її тимчасово призначити на посаду прем'єр-міністра замість Володимира Гройсмана, який планував йти у відставку.

За даними джерела, Тимошенко також пропонувала змінити склад Кабінету міністрів, яким вона хотіла керувати.

Нагадаємо, 21 травня відбулося засідання лідерів фракцій в Адміністрації президента в Києві. Під час засідання було вирішено провести дострокові парламентські вибори, попередньо, 21 липня 2019 року. На даний момент команда Зеленського консультується з Центральним виборчим комітетом щодо організації цього процесу.