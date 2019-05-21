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Тимошенко хочет стать новым премьер-министром Украины. ФОТО: Днепр Час

Тимошенко метит в премьер-министры — СМИ

21 мая 2019, 16:31
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Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», во время сегодняшних консультаций лидеров парламентских фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским предложила ему не распускать Верховную Раду.

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Тимошенко настаивала на том, чтобы выборы в парламент прошли в конце октября, как и планировалось ранее. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече.

При этом лидер «Батькивщины» предложила создать в Верховной Раде новую коалицию, а ее временно назначить на должность премьер-министра вместо Владимира Гройсмана, который планировал подавать в отставку.

По данным источника, Тимошенко также предлагала изменить состав Кабинета министров, которым она хотела руководить.

Напомним, 21 мая состоялось заседание лидеров фракций в Администрации президента в Киеве. Во время заседания было решено провести досрочные парламентские выборы, предварительно, 21 июля 2019 года. На данный момент команда Зеленского консультируется с Центризбиркомом по поводу организации этого процесса.


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