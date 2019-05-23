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Ракурс
Охрана Зеленского ударила журналиста, фото — Лига

Охрана Зеленского ударила журналиста — СМИ (ФОТО)

23 мая 2019, 18:42
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Охранники президента Владимира Зеленского ударили локтем в живот специального корреспондента LIGA.net Юрия Смирнова во время мероприятия iForum-2019 в Киеве.

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Смирнов намеревался задать президенту несколько вопросов, сообщил в Фейсбук руководитель общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклина.

Он рассказал, что глава государства отказался общаться с медиа, которые ждали его у сцены на iForum. Зеленского пытались спросить о Раде, кадровых назначениях, но журналистов «слушали в основном спины телохранителей».

Охрана Зеленского ударила журналиста, фото — Лига

Охрана Зеленского ударила журналиста, фото — Лига

Президент просил не спрашивать его о политике и охотно делал селфи с присутствующими. Шуклина сообщает, что журналист Смирнов пытался задать Зеленскому вопрос, но получил локтем в живот от охранников. В частности, Смирнов хотел спросить у президента о том, чем он руководствовался, назначая первым заместителем главы СБУ своего друга Ивана Баканова, не имеющего опыта работы в правоохранительных органах.

Три раза дали локтем в живот, ноги оттоптали, — утверждает Смирнов, которого оттеснила от президента охрана.

Президент в окружении десятка сотрудников Управления государственной охраны прошелся по павильону и осмотрел технологические новинки.

Источник: Ракурс


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Охрана Зеленского ударила журналиста — СМИ (ФОТО)

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