Призначення Богдана: Мін’юст перевірить, чи проводилася люстраційна перевірка, фото — BBC Україна

https://racurs.ua/ua/n122290-pryznachennya-bogdana-min-ust-pereviryt-chy-provodylasya-lustraciyna-perevirka-dokument.html

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Міністерство юстиції спрямувало листи в Адміністрацію президента з проханням надати інформацію щодо результатів люстраційної перевірки осіб, яких президент Володимир Зеленський призначив на посади в АП.

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Зокрема, йдеться про голову АП Андрія Богдана, про якого раніше повідомлялося, що він може підпадати під люстрацію.

Мін’юст попросив Адміністрацію президента надати копії трудових книжок та інформацію про початок перевірки голови АП і його заступників. Про це у Фейсбук 23 травня повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов. Він оприлюднив копію відповідного листа.

У міністерстві хочуть отримати дані про перевірку Богдана, його першого заступника Сергія Трофімова, заступників Юрія Костюка, Кирила Тимошенка, Руслана Рябошапку і Вадима Пристайка, яких президент 21−22 травня призначив в АП.

Направляю листа в Адміністрацію президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади глави Адміністрації президента, оскільки за проведення люстраційної перевірки чиновника відповідає той, хто його призначає, — написав Петухов.

Петухов стверджує, що його дії є усталеною практикою Мін’юсту, в якій немає політики. Мін’юст у такий спосіб відреагував на звернення ЗМІ та громадських організацій, які сумніваються в законності призначення Богдана, оскільки раніше повідомлялося, він може підпадати під люстрацію.

Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може впродовж 10 років працювати на держслужбі (до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, оскільки двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.