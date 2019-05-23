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Ракурс
Назначение Богдана: Минюст проверит, проводилась ли люстрационная проверка, фото — BBC Украина

Назначение Богдана: Минюст проверит, проводилась ли люстрационная проверка (ДОКУМЕНТ)

23 мая 2019, 18:09
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Министерство юстиции направило письма в Администрацию президента с просьбой предоставить информацию о результатах люстрационной проверки лиц, которых президент Владимир Зеленский назначил на должности в АП.

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В частности, речь идет о главе АП Андрее Богдане, о котором ранее сообщалось, что он может подпадать под люстрацию.

Минюст попросил Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки главы АП и его заместителей. Об этом в Фейсбук 23 мая сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов. Он обнародовал копию соответствующего письма.

Назначение Богдана: Минюст проверит, проводилась ли люстрационная проверка, фото — Фейсбук С.Петухова

Назначение Богдана: Минюст проверит, проводилась ли люстрационная проверка, фото — Фейсбук С.Петухова

В министерстве хотят получить данные о проверке Богдана, его первого заместителя Сергея Трофимова, заместителей Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко, которых президент 21−22 мая назначил в АП.

Направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации президента, поскольку за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает, — написал Петухов.

Петухов утверждает, что его действия является устоявшейся практикой Минюста, в которой нет политики. Минюст таким образом отреагировал на обращения СМИ и общественных организаций, которые сомневаются в законности назначения Богдана, так как ранее сообщалось, что он может подпадать под люстрацию.

Журналисты и общественные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе (до октября 2024 года). Он попадает под ограничения, поскольку дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича

Источник: Ракурс


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