Юрист Коломойского Богдан возглавил Администрацию президента Зеленского, фото — ТСН

https://racurs.ua/n122201-urist-kolomoyskogo-bogdan-vozglavil-administraciu-prezidenta-zelenskogo-ukaz.html

Ракурс

Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского.

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Соответствующий указ 21 мая издал глава государства, сообщается на сайте президента Украины.

Богдан работал руководителем юридической службы предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского. СМИ выяснили, что он не менее пяти раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Израиль, где жил Игорь Коломойский. Олигарх заявил, что Богдан работает у него адвокатом и одновременно сотрудничает со штабом Зеленского.

Другим указом Зеленский назначил Сергея Шефира, сценариста студии «Квартал 95» своим первым помощником.