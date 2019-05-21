Парубий созвал внеочередное заседание Рады 22 мая, фото — flickr.com

https://racurs.ua/n122200-parubiy-sozval-vneocherednoe-zasedanie-rady-22-maya.html

Ракурс

Спикер украинского парламента Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Рады 22 мая. Об этом у него сегодня попросил президент Владимир Зеленский.

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Заседание Рады состоится в 12.00, сообщает сайт парламента.

Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12.00 22 мая 2019 года, на котором рассмотреть следующие вопросы: о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»; о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках», — цитирует распоряжение Парубия сайт Рады.

Утром 21 мая в Администрации президента состоялись предусмотренные Конституцией консультации главы государства и глав фракций Рады. На них речь шла о возможной отмене мажоритарной системы выборов.

Впоследствии Зеленский издал указ о роспуске Рады, назначил досрочные выборы на 21 июля и обратился к спикеру парламента с просьбой провести внеочередное заседание 22 мая.

О намерении отправить парламент в отставку Зеленский сообщил 20 мая во время инаугурационной речи.