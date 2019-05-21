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Парубий созвал внеочередное заседание Рады 22 мая, фото — flickr.com

Парубий созвал внеочередное заседание Рады 22 мая

21 мая 2019, 19:33
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Спикер украинского парламента Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Рады 22 мая. Об этом у него сегодня попросил президент Владимир Зеленский.

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Заседание Рады состоится в 12.00, сообщает сайт парламента.

Парубий созвал внеочередное заседание Рады 22 мая, скриншот сайта парламента

Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины восьмого созыва на 12.00 22 мая 2019 года, на котором рассмотреть следующие вопросы: о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»; о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках», — цитирует распоряжение Парубия сайт Рады.

Утром 21 мая в Администрации президента состоялись предусмотренные Конституцией консультации главы государства и глав фракций Рады. На них речь шла о возможной отмене мажоритарной системы выборов.

Впоследствии Зеленский издал указ о роспуске Рады, назначил досрочные выборы на 21 июля и обратился к спикеру парламента с просьбой провести внеочередное заседание 22 мая.

О намерении отправить парламент в отставку Зеленский сообщил 20 мая во время инаугурационной речи.

Источник: Ракурс


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