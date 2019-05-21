Зеленский просит Парубия созвать Раду 22 мая

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Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента 22 мая.

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На нем предполагается принять изменения в избирательное законодательство. Об этом Президент 21 мая сообщил в своем Твиттер, где и обнародовал текст обращения к Парубию.

Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, — написал глава государства.

Напомним, что сегодня в Администрации президента сначала состоялись предусмотренные Конституцией консультации главы государства и глав фракций Рады. На них речь шла и о возможной отмене мажоритарной системы выборов.

Впоследствии Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля. О намерении отправить парламент в отставку президент сообщил 20 мая во время инаугурационной речи.