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Ракурс
Зеленский просит Парубия созвать Раду 22 мая

Зеленский просит Парубия созвать Раду 22 мая (ДОКУМЕНТ)

21 мая 2019, 18:14
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Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента 22 мая.

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На нем предполагается принять изменения в избирательное законодательство. Об этом Президент 21 мая сообщил в своем Твиттер, где и обнародовал текст обращения к Парубию.

Зеленский просит Парубия созвать Раду 22 мая, фото — Твиттер Зеленского

Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, — написал глава государства.

Напомним, что сегодня в Администрации президента сначала состоялись предусмотренные Конституцией консультации главы государства и глав фракций Рады. На них речь шла и о возможной отмене мажоритарной системы выборов.

Впоследствии Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля. О намерении отправить парламент в отставку президент сообщил 20 мая во время инаугурационной речи.

Источник: Ракурс


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