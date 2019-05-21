Зеленський звернувся до Парубія позачергово скликати Раду 22 травня

https://racurs.ua/ua/n122197-zelenskyy-zvernuvsya-do-parubiya-pozachergovo-sklykaty-radu-22-travnya-dokument.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера Ради Андрія Парубія позачергово скликати засідання парламенту 22 травня.

Loading...

На ньому передбачається ухвалити зміни до виборчого законодавства. Про це президент 21 травня повідомив у своєму Твіттер, де й оприлюднив текст звернення до Парубія.

Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів, — написав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні в Адміністрації президента спочатку відбулися передбачені Конституцією консультації глави держави та голів фракцій Ради. На них йшлося і про можливе скасування мажоритарної системи виборів.

Згодом Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив дострокові вибори на 21 липня.

Про намір відправити парламент у відставку Зеленський повідомив під час інавгураційної промови.