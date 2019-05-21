Зеленський просить Парубія позачергово скликати Раду 22 травня (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n122197-zelenskyy-zvernuvsya-do-parubiya-pozachergovo-sklykaty-radu-22-travnya-dokument.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера Ради Андрія Парубія позачергово скликати засідання парламенту 22 травня.
На ньому передбачається ухвалити зміни до виборчого законодавства. Про це президент 21 травня повідомив у своєму Твіттер, де й оприлюднив текст звернення до Парубія.
Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів, — написав глава держави.
Нагадаємо, що сьогодні в Адміністрації президента спочатку відбулися передбачені Конституцією консультації глави держави та голів фракцій Ради. На них йшлося і про можливе скасування мажоритарної системи виборів.
Згодом Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив дострокові вибори на 21 липня.
Про намір відправити парламент у відставку Зеленський повідомив під час інавгураційної промови.