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Зеленський звернувся до Парубія позачергово скликати Раду 22 травня

Зеленський просить Парубія позачергово скликати Раду 22 травня (ДОКУМЕНТ)

21 тра 2019, 18:14
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Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера Ради Андрія Парубія позачергово скликати засідання парламенту 22 травня.

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На ньому передбачається ухвалити зміни до виборчого законодавства. Про це президент 21 травня повідомив у своєму Твіттер, де й оприлюднив текст звернення до Парубія.

Зеленський звернувся до Парубія позачергово скликати Раду 22 травня, фото — Твіттер Зеленського

Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів, — написав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні в Адміністрації президента спочатку відбулися передбачені Конституцією консультації глави держави та голів фракцій Ради. На них йшлося і про можливе скасування мажоритарної системи виборів.

Згодом Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив дострокові вибори на 21 липня.

Про намір відправити парламент у відставку Зеленський повідомив під час інавгураційної промови.

Джерело: Ракурс


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