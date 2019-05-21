Зеленський розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня, фото — АП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський 21 травня розпустив Верховну Раду і призначив дострокові вибори на 21 липня.

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Про це йдеться в указі президента, який опублікували на офіційному інтернет-представництві глави держави.

У тексті указу № 303/2019 йдеться про те, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів обумовлене ч. 2 ст. 77, ч. 6 і 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституції України та п. 7 і 8 ч. 1 ст. 106 Конституції України.

Президент, як і обіцяв 20 травня під час інавгураційної промови, припинив достроково повноваження Ради восьмого скликання і призначив позачергові вибори на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що сьогодні в Раді відбулися консультації Зеленського і голів фракцій парламенту. Коментарі учасників зустрічі на Банковій засвідчили: вибори команда Зеленського планує провести 21 липня, найближчим часом президент оприлюднить відповідний указ.

Крім того, Рада може провести позачергове пленарне засідання на вимогу президента, на якому може ухвалити зміни до виборчого законодавства, а саме — ліквідувати мажоритарну систему голосування.