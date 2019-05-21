Зеленский распустил Раду и назначил выборы на 21 июля, фото — АП

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский 21 мая распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.

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Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-представительстве главы государства.

В тексте указа № 303/2019 говорится, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и назначение внеочередных выборов обусловлено ч. 2 ст. 77, ч. 6 и 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины, а также п. 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

Президент, как и обещал 20 мая во время инаугурационной речи, прекратил досрочно полномочия Рады восьмого созыва и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что сегодня в Раде состоялись консультации Зеленского и глав фракций парламента. Комментарии участников встречи на Банковой показали, что выборы команда Зеленского планирует провести 21 июля.

Кроме того, Рада может провести внеочередное пленарное заседание по требованию президента, на котором может принять изменения в избирательное законодательство, а именно — ликвидировать мажоритарную систему голосования.