Парубій скликав позачергове засідання Ради 22 травня, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122200-parubiy-sklykav-pozachergove-zasidannya-rady-22-travnya.html

Ракурс

Спікер парламенту Андрій Парубій скликав позачергове засідання Ради 22 травня. Про це в нього сьогодні попросив президент Володимир Зеленський.

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Засідання Ради відбудеться о 12.00, повідомляє сайт парламенту.

Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання на 12 годину 22 травня 2019 року, на якому розглянути такі питання: про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України»; про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», — цитує розпорядження Парубія сайт Ради.

Уранці 21 травня в Адміністрації президента відбулися передбачені Конституцією консультації глави держави та голів фракцій Ради. На них йшлося і про можливе скасування мажоритарної системи виборів.

Згодом Зеленський видав указ про розпуск Ради, призначив дострокові вибори на 21 липня і звернувся до спікера парламенту з проханням провести позачергове засідання 22 травня.

Про намір відправити парламент у відставку Зеленський повідомив 20 травня під час інавгураційної промови.