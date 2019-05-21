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Зеленський звільнив начальника Генштабу Муженка, фото — "112 Україна"

Зеленський звільнив начальника Генштабу Муженка і призначив на посаду Хомчака (ФОТО)

21 тра 2019, 18:59
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Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Віктора Муженка. Глава держави видав відповідний указ № 301/2019 «Про звільнення В. Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України».

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Іншим указом Зеленського новим очільником Генштабу призначено Руслана Хомчака.

Новий очільник Генштабу народився 5 червня 1967 року. Він — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь». Учасник війни на сході України. Від 2016 року очолював штаб Сухопутних військ ЗСУ.

Новий начальник Генштабу ЗСУ Хомчак, фото — АП

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Банкову викликали й міністра оборони України Степана Полторака. Учора він вирішив залишити посаду, але сьогодні після розмови в Адміністрації президента вирішив відтермінувати відставку.

Раніше про відставку заявив і голова СБУ Василь Грицак.

Джерело: Ракурс


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