Зеленський звільнив начальника Генштабу Муженка, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n122199-zelenskyy-zvilnyv-nachalnyka-genshtabu-mujenka.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Генерального штабу Віктора Муженка. Глава держави видав відповідний указ № 301/2019 «Про звільнення В. Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України».

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Іншим указом Зеленського новим очільником Генштабу призначено Руслана Хомчака.

Новий очільник Генштабу народився 5 червня 1967 року. Він — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь». Учасник війни на сході України. Від 2016 року очолював штаб Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на Банкову викликали й міністра оборони України Степана Полторака. Учора він вирішив залишити посаду, але сьогодні після розмови в Адміністрації президента вирішив відтермінувати відставку.

Раніше про відставку заявив і голова СБУ Василь Грицак.