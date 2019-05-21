Зеленский уволил начальника Генштаба Муженко, фото — "112 Украина"

https://racurs.ua/n122199-zelenskiy-uvolil-nachalnika-genshtaba-mujenko-i-naznachil-na-doljnost-homchaka.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Глава государства издал соответствующий указ № 301/2019 «Об освобождении В. Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».

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Другим указом Зеленского новым главой Генштаба назначен Руслан Хомчак.

Новый глава Генштаба родился 5 июня 1967 года. Он — генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования «Юг». Участник войны на востоке Украины. С 2016 года возглавлял штаб Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, что сегодня утром на Банковую вызвали и министра обороны Украины Степана Полторака. Вчера он заявил, что уходит с должности, но сегодня после разговора в Администрации президента решил отложить отставку.

Ранее об отставке заявил и глава СБУ Василий Грицак.