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Ракурс
Вакарчук зарегистрировал свою партию «Голос», фото — Радио Свобода

Вакарчук зарегистрировал свою партию «Голос»

21 мая 2019, 18:50
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Партия «Голос», о создании которой в мае этого года заявил рок-музыкант и певец Святослав Вакарчук, получила свидетельство о регистрации.

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О регистрации в Министерстве юстиции 21 мая сообщил Твиттер этой политической силы.

Руководитель штаба партии Юлия Клименко объяснила, что для экономии времени «Голос» регистрировали на основе документов уже существующей партии, перерегистрировав ее с другим названием.

Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса разрешили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы, — рассказала Клименко.

Ранее в партии «Голос» рассказали, что готовы к участию во внеочередных выборах, а сам Вакарчук объяснил, почему не пошел в президенты на выборах 2019 года.

Источник: Ракурс


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