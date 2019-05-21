Вакарчук зареєстрував свою партію «Голос», фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122198-vakarchuk-zareiestruvav-svou-partiu-golos.html

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Партія «Голос», про створення якої у травні цього року заявив рок-музикант і співак Святослав Вакарчук, отримала свідоцтво про реєстрацію.

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Про реєстрацію у Міністерстві юстиції 21 травня повідомив Твіттер цієї політичної сили.

Керівник штабу партії Юлія Клименко пояснила, що аби заощадити час, «Голос» реєстрували на основі документів вже існуючої партії, перереєструвавши її з іншою назвою.

Ми розуміли, що часу у нас буде небагато і ми можемо не встигнути самотужки зареєструвати свою партію. Тому наші партнери із малого та середнього бізнесу дозволили нам використати свою партію, котру вони зареєстрували у 2015 році, щоб іти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її у партію «Голос» і йдемо на вибори, — розповіла Клименко.

Раніше в партії «Голос» розповіли, чи готові до участі в позачергових виборах, а сам Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти на виборах 2019 року.