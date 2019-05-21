Юрист Коломойського Богдан очолив Адміністрацію президента Зеленського. фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n122201-uryst-kolomoyskogo-bogdan-ocholyv-administraciu-prezydenta-zelenskogo-ukaz.html

Ракурс

Юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан очолив Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

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Відповідний указ 21 травня видав глава держави, повідомляєтся на сайті президента України.

Богдан працював керівник юридичної служби передвиборчої кампанії кандидата у президенти Володимира Зеленського. ЗМІ з’ясували, що він не менше п’яти разів, починаючи з січня 2019 року, літав із Києва до Ізраїлю, де жив Ігор Коломойський. Олігарх заявляв, що Богдан працює у нього адвокатом і одночасно співпрацює зі штабом Зеленського.

Іншим указом Зеленський призначив Сергія Шефіра, сценариста студії «Квартал 95» своїм першим помічником.