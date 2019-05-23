В Одессе зафиксировали 100-метровый смерч. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122289-v-odesse-zafiksirovali-100-metrovyy-smerch-video.html

Ракурс

В Одессе возле международного аэропорта «Одесса» очевидец зафиксировал смерч. Вихрь высотой около 100 метров записали на видео и выложили природное явление в соцсеть.

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Смерч прошел у взлетно-посадочной полосы. Впоследствии огромный вихрь исчез. Об этом сообщается на странице Евгения Синявина в Facebook.

По словам очевидца, многие, включая сотрудников учреждения, шокировано наблюдали за необычным явлением.

Международный одесский аэропорт является одним из крупнейших в Украине. Он принимает и отправляет самолеты в страны Азии, Европы, Африки и стран бывшего СНГ.

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра в Украине ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер. В Одессе погода также будет пасмурной.