Погода в Украине 24 мая: обещают дожди, град, грозу и шквальный ветер (КАРТА)

Погода в Украине 24 мая: обещают дожди, град, грозу и шквальный ветер. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 24 мая будет дождливой и ветреной. На всей территории страны обещают дожди с грозами и шквальным ветром.

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В северной и западной части Украины ночью, а днем — по всей стране, пройдут дожди, местами с грозами. В Житомирский и Винницкой областях ожидается град. Ветер будет южный, 5−10 м/с, а во время грозы вероятны сильные порывы и шквальный ветер до 15−20 м/с.

Температура по Украине ночью составит 11−16 градусов тепла, а днем — 17−25 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 24 мая тоже будет неблагоприятной. Днем в столице ожидается 24−26 градусов тепла, а ночью — 14−16. Во Львове днем 18−20 градусов, а ночью обещают 9−11. В Харькове днем будет 24−26 градусов, а ночью — 12−14. В Днепре днем 23−25 градусов, а ночью — 13−15. В Одессе будет 23−25 градусов днем, а ночью — 13−15. Во всех городах, вероятно, пройдут дожди и грозы.

Магнитные бури в Украине 24 мая не прогнозируют. Магнитосфера в этот день будет спокойной.