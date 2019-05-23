Погода в Україні 24 травня: обіцяють дощі, град, грозу та шквальний вітер (КАРТА)

Погода в Україні 24 травня: обіцяють дощі, град, грозу та шквальний вітер. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 24 травня буде дощовою та вітряною. На всій території країни обіцяють дощі з грозами і шквальним вітром.

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У північній і західній частині України вночі, а вдень — по всій країні, пройдуть дощі, місцями з грозами. У Житомирській і Вінницькій областях очікується град. Вітер буде південно-західний, 5−10 м/с, а під час грози можливі сильні пориви і шквальний вітер до 15−20 м/с.

Температура по Україні вночі складе 11−16 градусів тепла, а вдень — 17−25 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 24 травня теж буде несприятливою, з дощами і грозами. Вдень у столиці очікується 24−26 градусів тепла, а вночі — 14−16.

У Львові вдень буде 18−20 градусів, а вночі обіцяють 9−11. У Харкові вдень очікується 24−26 градусів, а вночі — 12−14. У Дніпрі вдень буде 23−25 градусів, а вночі — 13−15. В Одесі прогнозують 23−25 градусів вдень, а вночі — 13−15. У всіх містах, ймовірно, пройдуть дощі та грози.

Магнітних бурь в Україні 24 травня не прогнозують. Магнітосфера цього дня буде спокійною.