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Збройні сили успішно випробували «Вільху» — українську систему залпового вогню, фото — Міноборони

Збройні сили успішно випробували «Вільху» — суто українську систему залпового вогню (ФОТО, ВІДЕО)

23 тра 2019, 16:35
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На полігоні в Одеській області 23 травня відбувся черговий етап випробування ракет «Вільха-М» та «Вільха-Р».

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Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, випробування проводилися на різній дальності та за різними параметрами. На запуски ракет прибув й міністр оборони Степан Полторак.

Збройні сили успішно випробували «Вільху» — українську систему залпового вогню, фото — Міноборони

Після завершення випробувань він повідомив, що задоволений побаченим, а Міноборони планує провести державні випробування нової зброї із серпня по жовтень цього року, щоб уже в 2019 році поставити «Вільху» на озброєння ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що український військово-промисловий комплекс у 2019 році розпочне серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню «Верба» та ракетного комплексу «Вільха». Ці системи виробляє «Шепетівський ремонтний завод».

Ракетний комплекс «Вільха» був повністю сконструйований з українських комплектуючих. Цей ракетний комплекс вважається однією із передових розробок бюро «Луч».

Збройні сили успішно випробували «Вільху» — українську систему залпового вогню, фото — Міноборони

«Вільха» — далекобійне високоточне ракетне озброєння, що дозволяє знищувати противника на значній відстані з мінімальною похибкою. Одним залпом можна випустити по позиціях ворога 12 ракет калібру 300 мм.

Збройні сили успішно випробували «Вільху» — українську систему залпового вогню, фото — Міноборони

Джерело: Ракурс


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Збройні сили успішно випробували «Вільху» — суто українську систему залпового вогню (ФОТО, ВІДЕО)

На полігоні в Одеській області відбулися випробування ракетних систем «Вільха-М» та «Вільха-Р». У серпні-жовтні відбудуться державні випробування цієї зброї, після чого її поставлять на озброєння ЗСУ

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