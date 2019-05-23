Зеленський має розглянуи петицію про свою відставку, голоси набрані. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n122282-zelenskyy-bude-rozglyadaty-petyciu-pro-svou-vidstavku-golosy-nabrani.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заступив на посаду лише три дні тому (20 травня), а вже сьогодні зібрані підписи у петиції щодо його відставки.

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На сайті інтернет-представництва президента України з’явилась низка петицій щодо відставки Зеленського та його обіцянок виборцям. Одна з таких петицій була оприлюднена 22 травня, а вже сьогодні набрала 28 тис. підписів (обов'язкова кількість 25 тис. голосів).

Тепер президент має розглянути петицію про свою відставку.

На сайті була знайдена петиція, яка також пропонує відставку Зеленського, але лише за умови, якщо він за півроку не виконає свої передвиборчі обіцянки. Вона набрала близько 5 тис. голосів.

Петиція під назвою «Імпічмент» збирає голоси про термінове прийняття процедури. Наразі за неї проголосували близько 3 тис. осіб.

Петицію про імпічмент, зняття недоторканості з суддів та депутатів підтримали понад 1 тис. осіб, при тому вона що опублікована була ще у квітні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», автор петиції про відставку заявив, що президент насправді не має підтримки виборців і голосували за нього з позицію протесту.