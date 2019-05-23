Відставку Зеленського винесли на голосування – петиція. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n122260-vidstavku-zelenskogo-vynesly-na-golosuvannya-petyciya.html

Ракурс

Новообраного президента України Володимира Зеленського попросили піти у відставку. Вимогу напередодні опублікували у вигляді електронної петиції.

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Наразі за відставку Зеленського проголосували вже понад 7 тис. осіб. Петицію ініціював Максим Безрук. Про це повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва президента.

У тексті петиції Безрук заявляє, що Зеленський насправді не має підтримки 73% українців, а виборці за нього проголосували з позиції протесту.

За словами автора, кандидатура президента не об'єднала громадян, які мають різні бажання та політичні погляди, а перші рішення та заяви Зеленського розчарували виборців. Безрук заявляє, що президент використав відсутність змістовних передвиборних обіцянок і на свій розсуд приписує волі народу свої забаганки.

У петиції автор не обходить стороною і «Слугу народу», наголошуючи, що у президента (як у «слуги народу») не має моральних зобов’язань.

Закінчується петиція вимогою негайно піти у відставку, яку начебто хоче народ України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», перші кадрові рішення Зеленського викликали низку питань у Вашингтоні, а інвестори заявили, що подальше призначення осіб із кола Коломойського призведе до відтоку інвестицій з країни.