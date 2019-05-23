Зустріч тривала близько трьох годин, фото: патріарх Філарет

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Ракурс

Почесний патріарх православної церкви України (ПЦУ) Філарет зустрівся з представниками Константинопольського патріархату.

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Зустріч відбулася вчора у резиденції патріарха. Про це повідомляється на сторінці Філарета в соціальній мережі Фейсбук.

З боку Константинопольського патріархату в зустрічі брали участь митрополит галльський Еммануїл та другий секретар Священного Синоду диякон Григорій.

Зазначається, що під час зустрічі Філарет висловив вдячність Вселенському патріархатові та його очільникові патріархові Варфоломію за постійну підтримку та надання українській православній церкві томосу про автокефалію.

Я шаную патріарха Варфоломія, молюсь за нього кожної літургії і буду молитись за нього до кінця життя, — заявив Філарет.

Філарет наголосив, що в цей непростий час, коли проти України здійснюється відкрита російська агресія, церква робитиме все можливе для захисту незалежності, а також єдності церкви, як духовної основи держави.

Ми будемо завжди відстоювати інтереси незалежної української православної церкви та робити все можливе, щоб українська церква була єдиною і завжди служила інтересам українського народу і української держави, — заявив Патріарх.

Зазначається, що зустріч тривала близько трьох годин і відбувалася в дружній атмосфері. Під час неї сторони обговорили процес визнання помісної української церкви іншими православними церквами та інші питання церковного життя.

Нагадаємо, минулого тижня під час прес-конференції Філарет заявив, що вважає очільника ПЦУ митрополити Епіфанія несамостійним у питаннях керівництва церквою. Згодом Епіфаній прокоментував цю заяву.

За його словами, згідно із закладеною на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року моделлю він не може самостійно ухвалювати низку рішень, таких як зміна статуту. ПЦУ базується на демократичних засадах і керується синодом, архієрейським собором і помісним собором.