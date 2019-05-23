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Ракурс
Військову підтримку України пообіцяли в НАТО. Фото: axar.az

Військову підтримку України пообіцяли в НАТО

23 тра 2019, 10:05
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Новий глава збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерал Тод Уолтер заявив про розширення надання військової допомоги на території України.

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Зокрема, Уолтер мав на увазі навчання українських військовослужбовців і співпрацю в рамках захисту української території. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу, яку транслювали NATO News.

У НАТО сподіваються, що допомога в посиленому навчанні українських військових допоможе Україні захистити її територіальну цілісність.

Тим часом, голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що організація продовжить надавати підтримку оборонній сфері України. Також Піч звернувся до Росії і попросив її звільнити Крим, а також припинити надавати підтримку бойовикам на Донбасі.

Зазначимо, що генерала військово-повітряних сил США Тода Уолтерса призначили на високу посаду в НАТО 3 травня. Раніше він завідував силами ВПС в Європі і Африці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», літаки країн НАТО перехопили російські винищувачі в небі над Балтикою. В операції були задіяні британські та угорські літаки.

Джерело: Ракурс


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