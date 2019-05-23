Вибори до Європарламенту: почалося голосування в Великій Британії і Нідерландах. Фото: riafan

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Ракурс

Вибори до Європарламенту почалися в двох країнах Європейського Союзу (ЄС). Першими проголосувати зможуть громадяни Великої Британії і Нідерландів.

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Перша виборча дільниця відчинила свої двері в аеропорту Амстердама в 5.00 за місцевим часом (6.00 за Києвом). Очікується що в Нідерландах проголосують близько 13 млн осіб. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

У минулих виборах (2014 рік) взяли участь тільки 37% голландців. Виборчі дільниці закриються о 22.00 за київським часом (21.00 за місцевим часом).

Завтра почнуть голосувати громадяни Ірландії та Чехії. Латвія, Словаччина і Мальта відкриють виборчі дільниці 25 травня, а решта вже в неділю.

Результати оголосять одночасно у всіх країнах відразу. Всього в цих виборах зможуть взяти участь близько 426 млн виборців (28 країн).

Згідно з соціологічними опитуваннями, більшість громадян віддають перевагу правлячій партії консервативно-ліберальних поглядів «Народна партія за свободу і демократію», яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте.

Не відстають за популярністю і представники правопопулістського об'єднання «Форум за демократію», головою якого є Тьєрі Боде. Очікується, що у обох партій буде по 15% голосів.

За оцінкою соціологів, за ними може слідувати «Партія праці», яка просуває соціал-демократичну позицію. Імовірно, вона набере близько 13%.

Зазначимо, що один з її представників (Франс Тіммерманс) став кандидатом на пост голови Єврокомісії.

Як раніше повідомлялося, за тиждень до виборів тисячі громадян Німеччини вийшли на демонстрацію проти правопопулістської партії.