Выборы в Европарламент: началось голосование в Великобритании и Нидерландах. Фото: riafan

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Ракурс

Выборы в Европарламент начались в двух странах Европейского Союза (ЕС). Первыми проголосовать смогут граждане Великобритании и Нидерландов.

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Первый избирательный участок распахнул свои двери в аэропорту Амстердама в 5.00 по местному времени (6.00 по Киеву). Ожидается что в Нидерландах проголосуют около 13 млн человек. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В прошлых выборах (2014 год) приняли участие только 37% голландцев. Избирательные участки закроются в 22.00 по киевскому времени (21.00 по местному времени).

Завтра начнут голосовать граждане Ирландии и Чехии. Латвия, Словакия и Мальта откроют избирательные участки 25 мая, а остальные уже в воскресенье.

Результаты объявят одновременно во всех странах сразу. Всего в этих выборах смогут принять участие около 426 млн избирателей (28 стран).

Согласно социологическим опросам, большинство граждан предпочитают правящую партию консервативно-либеральных взглядов «Народная партия за свободу и демократию», которую возглавляет премьер-министр Марк Рютте.

Не отстают по популярности и представители правопопулистского объединения «Форум за демократию», главой которого является Тьери Боде. Ожидается, что у обеих партий будет по 15% голосов.

По оценке социологов, за ними может следовать «Партия труда», которая продвигает социал-демократическую позицию. Предположительно, она наберет около 13%.

Отметим, что один из ее представителей (Франс Тиммерманс) стал кандидатом на пост председателя Еврокомиссии.

Как ранее сообщалось, за неделю до выборов тысячи граждан Германии вышли на демонстрацию против правопопулистской партии.