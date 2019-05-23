Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Джон Хербст, фото: «Экономика от Пророка»

Назначение Богдана главой Администрации президента вызвало «некоторые вопросы» в Вашингтоне — экс-посол США

23 мая 2019, 09:21
999

Назначение президентом Владимиром Зеленским новым главой Администрации президента (АП) Андрея Богдана, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, вызвало «вызвало некоторые вопросы» в США.

Loading...

Об этом в комментарии агентству «Укринформ» заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды, — подчеркивает Хербст.

Отмечается, что так экс-посол прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что спецпредставитель США Курт Волкер настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана на эту должность. По информации источника издания «Зеркало недели», Зеленский после звонка Волкера взял время на размышления.

Указ о назначении Богдана главой АП появился 21 мая.

Хербст был послом в Украине с 2003 по 2006 годы.

Напомним, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала недавно заявил, что последние кадровые назначения Зеленского вызывают негативную реакцию в среде инвесторов. По его мнению, продолжение такой политики может привести к оттоку инвестиций из страны.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

СБУ должна перестать заниматься расследованием организованной и экономической преступности — ЕС

Функции Службы безопасности Украины (СБУ), по мнению представительства ЕС в стране, необходимо ограничить защитой гостайны, контртерроризмом и контрразведкой. Ведомство не должно заниматься экономическими и организованными преступлениями

Новости Украины
12:18

«ПриватБанк» обратился с иском против Коломойского в американский суд

«ПриватБанк» обратился с иском против олигарха Игоря Коломойского в Канцелярский суд американского штата Делавэр. В иске также фигурирует еще один совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов

Новости мира
11:57

Американский стартап обвиняет руководство Huawei в причастности к кражам технологических секретов

Американский стартап CNEX Labs Inc обвиняет топ-менеджера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в причастности к заговору с целью похищения коммерческой тайны

Новости мира
08:06
Новости партнеров
Загрузка...