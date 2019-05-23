Джон Хербст, фото: «Экономика от Пророка»

https://racurs.ua/n122256-naznachenie-bogdana-glavoy-administracii-prezidenta-vyzvalo-nekotorye-voprosy-v-vashingtone.html

Ракурс

Назначение президентом Владимиром Зеленским новым главой Администрации президента (АП) Андрея Богдана, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, вызвало «вызвало некоторые вопросы» в США.

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Об этом в комментарии агентству «Укринформ» заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды, — подчеркивает Хербст.

Отмечается, что так экс-посол прокомментировал сообщение украинских СМИ о том, что спецпредставитель США Курт Волкер настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана на эту должность. По информации источника издания «Зеркало недели», Зеленский после звонка Волкера взял время на размышления.

Указ о назначении Богдана главой АП появился 21 мая.

Хербст был послом в Украине с 2003 по 2006 годы.

Напомним, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала недавно заявил, что последние кадровые назначения Зеленского вызывают негативную реакцию в среде инвесторов. По его мнению, продолжение такой политики может привести к оттоку инвестиций из страны.