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Джон Гербст, фото: «Экономика от Пророка»

Призначення Богдана очільником Адміністрації президента викликало «деякі запитання» у Вашингтоні — екс-посол США

23 тра 2019, 09:21
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Призначення президентом Володимиром Зеленським новим очільником Адміністрації президента (АП) Андрія Богдана, котрого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, викликало «викликало деякі запитання» у США.

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Про це в коментарі агентству «Укрінформ» заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Але важливою річчю є політика, а також дії нового президента та його команди, — наголошує Гербст.

Зазначається, що так екс-посол прокоментував повідомлення українських ЗМІ про те, що спецпредставник США Курт Волкер настійно рекомендував Зеленському не назначати Богдана на цю посаду. За інформацією джерела видання «Дзеркало тижня», Зеленський після дзвінка Волкера взяв час на роздуми.

Указ про призначення Богдана главою АП з’явився 21 травня.

Гербст був послом в Україні з 2003 по 2006 роки.

Нагадаємо, глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала нещодавно заявив, що останні кадрові призначення Зеленського викликають негативну реакцію в середовищі інвесторів. На його думку, продовження такої політики може привести до відтоку інвестицій з країни.


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