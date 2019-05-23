Розпуск парламенту: указ президента опубліковано в «Урядовому кур'єрі»

Президент розпустив парламент, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n122255-rozpusk-parlamentu-ukaz-prezydenta-opublikovano-v-uryadovomu-kurieri.html

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В офіційному виданні «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського № 303/2019 від 21 травня про розпуск парламенту.

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Згідно з цим указом, проведення позачергових виборів призначене на 21 липня. Він набуває чинності з дня опублікування. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

В указі Кабінетові міністрів доручається забезпечити фінансування проведення позачергових виборів.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня цього року.

Про намір розпустити парламент Зеленський заявляв у промові під час своєї інавгурації у Верховній Раді 20 жовтня. Це рішення президент аргументує тим, що парламент має вкрай низький рівень довіри з боку громадян, а коаліції, на його думку, не існує з 2016 року.

Протягом останніх днів представники різних представлених у парламенті політсил заявляли, що готові йти на позачергові вибори, однак у «Блоці Петра Порошенка», «Народному фронті» та Радикальній партії наголошують, що наразі розпуск парламенту є неконституційним.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій вчора заявляв, що указ Зеленського про розпуск парламенту буде оскаржений в Конституційному суді.