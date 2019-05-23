Роспуск парламента: указ Президента опубликован в «Правительственном курьере»

Президент распустил парламент, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n122255-rospusk-parlamenta-ukaz-prezidenta-opublikovan-v-pravitelstvennom-kurere.html

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В официальном издании «Правительственный курьер» опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского № 303/2019 от 21 мая о роспуске парламента.

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Согласно этому указу, проведение внеочередных выборов назначено на 21 июля. Он вступает в силу со дня опубликования. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

В указе Кабинету министров поручается обеспечить финансирование проведения внеочередных выборов.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 27 октября этого года.

О намерении распустить парламент Зеленский заявлял в речи во время своей инаугурации в Верховной Раде 20 октября. Это решение президент аргументирует тем, что парламент имеет крайне низкий уровень доверия со стороны граждан, а коалиции, по его мнению, не существует с 2016 года.

В последние дни представители разных представленных в парламенте политсил заявляли, что готовы идти на досрочные выборы, однако в «Блоке Петра Порошенко», «Народном фронте» и Радикальной партии отмечают, что сейчас роспуск парламента является неконституционным.

Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий вчера заявлял, что указ Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.