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Ракурс
Роспуск Рады обжалуем в Конституционном суде — Парубий, фото — flickr.com

Роспуск Рады обжалуем в Конституционном суде — Парубий

22 мая 2019, 09:51
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Указ Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады планируют обжаловать в Конституционном суде.

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О таком намерении написал глава парламента Андрей Парубий в Фейсбук.

Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность с грубого нарушения Конституции. Плохой знак, — написал спикер парламента.

В комментариях под постом развернулась острая дискуссия о роспуске Рады. Один из авторов спросил, будет ли обжаловано решение нового главы государства в Конституционном суде. Парубий ответил: «Да».

Пост Парубия о возможном обжаловании роспуска Рады, скриншот — Фейсбук Парубия

Фракция Радикальной партии 22 мая намерена инициировать сбор подписей народных депутатов под обращением в Конституционный суд относительно указа Зеленского о роспуске парламента. Об этом в Фейсбук сообщил лидер партии Олег Ляшко.

Напомним, что 21 мая глава государства распустил парламент и назначил выборы на 21 июля. Кроме того, президент обратился к спикеру парламента Парубию с просьбой провести внеочередное заседание Рады, на котором планируют принять изменения в избирательное законодательство. Они предусматривают снижение проходного барьера с 5% до 3%, а также отмену мажоритарной системы голосования. Спикер созвал Раду на 22 мая, заседание начнется в 12.00.

Источник: Ракурс


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