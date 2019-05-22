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Зеркаль отказалась от должности заместителя председателя Админимтрации Зеленского. Фото: 5 канал

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП — СМИ

22 мая 2019, 09:25
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Елена Зеркаль, которая является заместителем главы Министерства иностранных дел, отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

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Пока неизвестно, почему Зеркаль отказалась работать на Банковой. Дипломат вроде бы соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП. Об отказе Зеркаль «Украинской правде» сообщили источники в команде Зеленского.

Ранее на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook появилась ссылка на указ президента о назначении Елены Зеркаль на должность заместителя главы Администрации президента. Сейчас указ президента Владимира Зеленского № 309/2019 на сайте главы государства отсутствует.

Скриншот со страницы МИД в Фейсбук

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ, которым назначил своего советника Андрея Богдана главой Администрации президента. Также Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации и представителя главы государства в Верховной Раде. Представителем президента в парламенте стал Руслан Стефанчук, а заместителями главы АП назначили Сергея Трофимова, Елену Зеркаль, Руслана Рябошапко, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка.


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