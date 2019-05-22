Зеркаль отказалась от должности заместителя председателя Админимтрации Зеленского. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n122211-zerkal-otkazalas-ot-doljnosti-zamglavy-ap-smi.html

Ракурс

Елена Зеркаль, которая является заместителем главы Министерства иностранных дел, отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Loading...

Пока неизвестно, почему Зеркаль отказалась работать на Банковой. Дипломат вроде бы соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы АП. Об отказе Зеркаль «Украинской правде» сообщили источники в команде Зеленского.

Ранее на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook появилась ссылка на указ президента о назначении Елены Зеркаль на должность заместителя главы Администрации президента. Сейчас указ президента Владимира Зеленского № 309/2019 на сайте главы государства отсутствует.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ, которым назначил своего советника Андрея Богдана главой Администрации президента. Также Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации и представителя главы государства в Верховной Раде. Представителем президента в парламенте стал Руслан Стефанчук, а заместителями главы АП назначили Сергея Трофимова, Елену Зеркаль, Руслана Рябошапко, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка.