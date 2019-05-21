Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации и своего представителя в Раде. Елена Зеркаль, фото — Лига

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации и представителя главы государства в Верховной Раде.

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Об очередной порции новых назначений сообщает 21 мая сайт президента.

Руслан Стефанчук будет работать советником президента Украины — представителем президента Украины в Верховной Раде. Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

Именно его в апреле Зеленский назвал в ток-шоу «Право на власть» одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы.

Первым заместителем Администрации президента назначен Сергей Трофимов, ранее работавший исполнительным продюсером «Квартала 95».

Заместителями руководителя офиса президента стали заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, советник Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, экс-член НАПК Руслан Рябошапка, пиарщик Кирилл Тимошенко и сценарист фильма «Слуга народа» Юрий Костюк.

Напомним, что ранее Зеленский назначил главу своей администрации (Андрей Богдан), а также начальника Генерального штаба (Руслан Хомчак). Сценарист «Квартала 95» Сергей Шефир будет работать первым помощником президента.