Зеленський призначив п’ятьох заступників глави адміністрації та свого представника в Раді. Олена Зеркаль, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n122202-zelenskyy-pryznachyv-p-yatoh-zastupnykiv-glavy-administraciyi-ta-svogo-predstavnyka-v-radi-ie.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив п’ятьох заступників глави своєї адміністрації та представника глави держави у Верховній Раді.

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Про чергову порцію нових призначень повідомляє 21 травня сайт президента.

Руслан Стефанчук працюватиме радником президента України — представником президента України у Верховній Раді. Стефанчук — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, адвокат.

Саме його у квітні Зеленський назвав в ток-шоу «Право на владу» однією з ключових фігур своєї команди, експертом з реформування державних правових інститутів та законопроектної роботи.

Першим заступником Адміністрації президента призначено Сергія Трофімова, який раніше працював виконавчим продюсером «Кварталу 95».

Заступниками керівника офісу президента стали заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, радник Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики, екс-член НАЗК Руслан Рябошапка, піарник Кирило Тимошенко і сценарист фільму «Слуга народу» Юрій Костюк.

Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив голову своєї адміністрації (Андрій Богдан), а також начальника Генерального штабу (Руслан Хомчак). Сценарист «Кварталу 95» Сергій Шефір працюватиме першим помічником президента.