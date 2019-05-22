Зеркаль відмовилася від посади заступника голови Адмінімтрації Зеленського. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n122211-zerkal-vidmovylasya-vid-posady-zastupnyka-golovy-ap-zmi.html

Ракурс

Олена Зеркаль, яка є заступником глави Міністерства закордонних справ, відмовилась від посади заступника голови Адміністрації президента.

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Наразі невідомо, чому Зеркаль відмовилася працювати на Банковій. Дипломат начебто погоджувалась бути лише уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії, а не заступником глави АП. Про відмову Зеркаль «Українській правді» повідомили джерела у команді Зеленського.

Раніше на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook з’явилося посилання на указ президента про призначення Олени Зеркаль на посаду заступника голови Адміністрації президента. Наразі указ президента Володимира Зеленського № 309/2019 на сайті глави держави відсутній.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ, яким призначив свого радника Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Також Зеленський призначив п’ятьох заступників глави своєї адміністрації та представника глави держави у Верховній Раді. Представником президента в парламенті став Руслан Стефанчук, а заступниками глави АП призначили Сергія Трофімова, Олену Зеркаль, Руслана Рябошапку, Кирила Тимошенка та Юрія Костюка.