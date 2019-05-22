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Зеркаль відмовилася від посади заступника голови Адмінімтрації Зеленського. Фото: 5 канал

Зеркаль відмовилася від посади заступника голови АП — ЗМІ

22 тра 2019, 09:25
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Олена Зеркаль, яка є заступником глави Міністерства закордонних справ, відмовилась від посади заступника голови Адміністрації президента.

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Наразі невідомо, чому Зеркаль відмовилася працювати на Банковій. Дипломат начебто погоджувалась бути лише уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії, а не заступником глави АП. Про відмову Зеркаль «Українській правді» повідомили джерела у команді Зеленського.

Раніше на сторінці Міністерства закордонних справ України у Facebook з’явилося посилання на указ президента про призначення Олени Зеркаль на посаду заступника голови Адміністрації президента. Наразі указ президента Володимира Зеленського № 309/2019 на сайті глави держави відсутній.

Скріншот із сторінки МЗС у Фейсбук

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ, яким призначив свого радника Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Також Зеленський призначив п’ятьох заступників глави своєї адміністрації та представника глави держави у Верховній Раді. Представником президента в парламенті став Руслан Стефанчук, а заступниками глави АП призначили Сергія Трофімова, Олену Зеркаль, Руслана Рябошапку, Кирила Тимошенка та Юрія Костюка.


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