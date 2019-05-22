Скасування мажоритарки і зниження бар’єру: Богдан розповів про компроміс з Радою, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n122210-skasuvannya-majorytarky-i-znyjennya-barieru-bogdan-rozpoviv-pro-kompromis-z-radou.html

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Глава Адміністрації президента України Андрій Богдан розповів про умови компромісу, який досягнули учасники політичних консультацій 21 травня.

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Його закріпили в тексті законопроекту про зміни до закону про вибори народних депутатів, який сьогодні вранці мають внести в парламент, повідомив Богдан в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він зазначив, що під час зустрічі президента з головами парламентських фракцій і груп обговорювалося питання про проведення парламентських виборів за пропорційною системою, а також зниження прохідного бар'єра до 3%.

Це буде відображено у законопроекті, який наразі готується. Ми погоджуємося з цим шляхом як тимчасовим — для проведення цих дострокових виборів, — зауважив глава АП.

Він відзначив, що підтримує ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками, але наразі «це неможливо здійснити, зважаючи на позиції народних депутатів».

Тому влада вирішила внести зміни до чинного закону. Ними вилучать мажоритарну систему та знизять прохідний бар'єр до 3%. Відповідний законопроект готували впродовж цієї ночі.

Нагадаємо, що 21 травня Богдана було призначено главою АП указом президента Зеленського. Учора глава держави розпустив парламент і призначив вибори на 21 липня. Крім того, президент звернувся до спікера парламенту з проханням провести позачергове засідання Ради, на якому планують ухвалити зміни до виборчого законодавства. Андрій Парубій скликав Раду на 22 травня, засідання розпочнеться о 12.00.